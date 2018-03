കളിക്കാന്‍ മാത്രമല്ല നന്നായി കാടാനും കഴിയുമെന്ന് വീണ്ടും തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം സുരേഷ് റെയ്‌ന. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരേ നടന്ന ട്വന്റി 20 പരമ്പരയിലൂടെ ടീമില്‍ തിരിച്ചെത്തിയ റെയ്ന ശ്രീലങ്കയിലെ നിദ്ഹാസ് ട്രോഫിയിലും മികച്ച ഫോമില്‍ തന്നെയാണ്. ഒരു ഹോട്ടലില്‍ വെച്ചാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിനു മുന്നോടിയായി ടീമിലെ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് സന്തോഷം പകരുന്ന പ്രകടന റെയ്ന കാഴ്ച്ചവച്ചത്.

Also Read : ഇന്ത്യയ്ക്കു രോഹിത് ശര്‍മ്മയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

രണ്ട് ഗിറ്റാറിസ്റ്റുകള്‍ക്കൊപ്പം കിഷോര്‍ കുമാറിന്റെ ഗാനം ആലപിച്ചാണ് ഇത്തവണ റെയ്ന ടീമിനെ ഞെട്ടിച്ചത്. ‘ഏ ഷാ മാസ്റ്റാനി…..മോധോഷ് കിയെ ജയ്’ എന്ന ഗാനമാണ് റെയ്ന പാടിയത്. തന്നെയുമല്ല ബോളിവുഡിലും റെയ്ന തന്റെ മുദ്രപതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോളിവുഡിലെ ഒരു സിനിമയില്‍ റെയ്ന പാട്ടു പാടിയിരുന്നു. ‘തു മിലി സാബ് മിലാ’ എന്ന ഗാനമാണത്.

VIDEO: You’ve seen him on the field, but ever seen him SING a Kishore Kumar classic? Presenting – @ImRaina the SINGER #TeamIndiahttps://t.co/yhvRwmbnDd pic.twitter.com/llB03VW4fH

— BCCI (@BCCI) March 11, 2018