ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തില്‍ നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോര്‍ഡ് ഇനി രാഹുലിന് സ്വന്തം. ഇന്ത്യയുടെ ട്വന്റി20 ചരിത്രത്തില്‍ ഹിറ്റ് വിക്കറ്റാകുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന നാണക്കേടാണ് ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരേയുള്ള മത്സരത്തില്‍ കെഎല്‍ രാഹുലിനെ തേടിയെത്തിയത്. ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവന്‍ മെന്റിസ് എറിഞ്ഞ പത്താം ഓവറിലാണ് രാഹുല്‍ നാണംകെട്ട് പുറത്തായത്.

Also Read : പൂട്ടിയിട്ടുള്ള കൊടിയ ലൈംഗീക പീഡനം പുറത്തായത് പെൺകുട്ടികൾ മതിലിന് മുകളിലൂടെ വെളിയിലേക്കിട്ട ചുരുട്ടിയ കടലാസ് തുണ്ടുകളിൽ നിന്ന്

ക്രീസില്‍ പിന്നോട്ടിറങ്ങി കളിച്ച രാഹുലിന്റെ കാല്‍ സ്റ്റമ്പില്‍ തട്ടുകയായിരുന്നു. 17 ബോളില്‍ നിന്ന 18 റണ്‍സെടുത്ത രാഹുല്‍ കൂടി പുറത്തായതോടെ ഇന്ത്യ കൂടുതല്‍ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാവുകയായിരുന്നു. ശ്രീലങ്ക ഉയര്‍ത്തിയ 153 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്‍ന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് രോഹിത് ശര്‍മ്മ, ശിഖര്‍ ധവാന്‍, സുരേഷ് റെയ്ന എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകള്‍ നഷ്ടമായ സാഹചര്യത്തില്ഡ തന്നെയാണ് രാഹുലും വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്.

KL Rahul being the first Indian to be dismissed hit- wicket in T20I 😏

Video credit – @DSportINLive #SLvInd #NidahasTrophy #INDvSL

… pic.twitter.com/Abf5DlMHZr

— Cinema!!! to Politics!!! (@Movietime24X7) March 12, 2018