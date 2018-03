യുഎസ്: തകരാറിനെ തുടര്‍ന്ന് വിമാനത്തിന്റെ എമര്‍ജെന്‍സി ലാന്‍ഡിംഗിനിടെ എടുത്ത് ചാടുന്ന യാത്രക്കാരുടെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവത്തിന്റെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോള്‍ നവമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്കയിലെ ഡാലസിലാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്. സൗത്ത് വെസ്റ്റ് എയര്‍ലൈന്‍സിലുണ്ടായ ഷോര്‍ട്ട് സര്‍ക്യൂട്ടിനെ തുടര്‍ന്ന് ക്യാബിനുള്ളില്‍ പുക പടര്‍ന്നതായിരുന്നു വിമാനം അടിയന്തിരമായി നിലത്തിറക്കാന്‍ കാരണം.

അപകടം ഒന്നും കൂടാതെ സുരക്ഷിതമായി വിമാനം നിലത്തിറക്കിയെങ്കിലും പരിഭ്രാന്തരയാ യാത്രക്കാരില്‍ ചിലര്‍ വിമാനത്തിന്റെ ചിറകില്‍ നിന്നും താഴേക്ക് ചാടുന്നതിന്റെ വീഡിയോയാണ് പുറത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജീവനക്കാര്‍ ഇവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പരിഭ്രാന്തരായ യാത്രക്കാര്‍ താഴേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു. അപകടത്തില്‍ ആര്‍ക്കും പരിക്കുകളില്ലെന്നും വിമാന ജീവനക്കാരുടെ അവസരോചിതമായ പ്രവര്‍ത്തനം പരിഭ്രാന്തി കൂടുതല്‍ പരക്കുന്നതില്‍ നിന്നും തടഞ്ഞു എന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.

Still cannot believe I was on this plane. Looking back through my videos and it just doesn’t seem real. What a night. Very thankful everyone is safe. @dallasnews @NBCDFW @CNN @wfaa pic.twitter.com/Iz7XLU9t2T

— Brandon Cox (@brandoncox91) March 12, 2018