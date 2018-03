ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത മരുന്നുകള്‍ നിരോധിച്ചു

Tweet on Twitter

തിരുവനന്തപുരം•തിരുവനന്തപുരം ഡ്രഗ്‌സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെയും, എറണാകുളം റീജിയണല്‍ ഡ്രഗ്‌സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെയും പരിശോധനയില്‍ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതെന്ന് കണ്ടെത്തിയ താഴെപ്പറയുന്ന ബാച്ച് മുരുന്നുകളുടെ വില്‍പ്പനയും വിതരണവും സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചതായി ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോള്‍ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഈ ബാച്ചുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് കെവശമുളളവര്‍ അവയെല്ലാം വിതരണം ചെയ്തവര്‍ക്ക് തിരികെ ആയക്കേണ്ടതും, പൂര്‍ണ വിശദാംശങ്ങള്‍ അതത് ജില്ലയിലെ ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോള്‍ ഓഫീസിലേക്ക് അറിയിക്കണം. മരുന്നിന്റെ പേര്, ഉത്പാദകര്‍, ബാച്ച് നം, കാലാവധി എന്നിവ ക്രമത്തില്‍:

Telkonol -40 (Telmisartan Tablets: M/s VIP Pharmaceuticals Pvt. Ltd, Vill, Manpura Tehsil, Nalagarh, Dist.Solan-174101, HT 2796, June 19.

DOLIPRANE -500: M/s.Pinanacle Life Sciences (P) Ltd, Khasra No. 1328-1330, Vill -Manpura Tehsil Baddi, Dist.Solan, HP -174101, AT – 088517, June 19.

Amoxycillin and Potassium Clavulanate Oral Suspension IP: M/s. Kwality Pharmaceuticals Ltd, Nag Kalan, Majitha Road, Amritsar, D -1197, July 18.

PANTOL -D (Complaint): M/s Preet Remedies Pvt.Ltd, Vill, Nandapur, Lodhimajra Road, Nalagarh, Dist.Solan, HP, ZPL- 170309, Feb 19.

ORTHOTIME DBR (Complaint): M/s. Theon Pharmaceuticals Ltd vill, Saini Majra,Tehsil Nalagarh Dist.Solan (H.P) -174101, GT 170525, Feb 19.

ACEX (Aceclofenac Tablets): M/s.MMC Healthcare (H.P) Pvt.Ltd Industrial Area, Dist. Bilaspur, H.P, GACL -003, Nov 19.

Clobazam Tablets (Govt): M/s. Bharat Parenterals Ltd, Haripura, Vadodara, Gujarath, Vadodara -391 520, T7026, Dec 2019.

Mefind -P, Mefenamic Acid & Paracetamol Tablets: Cavendish Bio Pharma Pvt.Ltd, Khasra No. 136, Raipur Village Bhagwanpur, Roorkee, Haridwar Dist, Uttarakhand 247661, T 1601599, Feb 2019.

Sodium Valproate Tablets IP 500mg: Kwality Pharmaceuticals Ltd, Nagkalan, Majitha Road, Amritsar, India, T 5464, 03/2020.

Arset Ondansetron Orally Disintegrating Tablets IP 4mg: Restech Pharma No. B -184/185 Pipdic, Industrial Estate, Mettupalayam, Puducherry -605009, B. No. ARS -002, Nov 2018.

Contrimoxazole Tablets IP (160/800) Trimethoprim & Sulphamethoxazole: Kerala State Drugs & Pharmaceuticals Ltd, Alappuzha -688522, T 3 7233, Jun 2020.

Betahistine Dihydrochloride Tablets IP Neovert -8: Verax Life Sciences Pvt. Ltd (A GMP certified Company)K.No.435, Vill, Surajmajra, Baddi, Dist -Solan (HP) -173205, VEL 170301, Feb 2019.

Levosalbutamol, Ambroxol Hcl, Guaiphenexin & Mentthol Syrup: Adhya Pharmaceuticals Pvt. Ltd (An ISO 9001 -2015 &GMP Certified company)Khasra No. 197, Raipur, Bhawanpur, Roorkee -247 661 (UK) APLJ 520, 08/2019.