. في مشهد إنساني مؤثر .. ودع مواطن إماراتي عاملة منزلية إلى موطنها #سيريلانكا، وفي قلبه حُرقة وغصة لاسيما أنها ستذهب لتلقي نظرة الوداع على زوجها الذي فارق الحياة، دون أن تدري بذلك. . المواطن -الذي فضل عدم ذكر اسمه- يروي لشبكة #رؤية_الإمارات الإعلامية تفاصيل الواقعة، حيث تلقى خبر وفاة زوج "سالي"، لكنه آثر إخبارها أنه في وعكةٍ صحية. . وقد أظهر مقطع الفيديو العاملة وهي تلح بالسؤال عن حال زوجها، فيما يقبل المواطن رأسها ويديها، ويخبرها أن إرادة الله هي التي ستكون. . وأفاد المواطن أن سالي التي لم ترزق بأبناء، عاملته وإخوته كأبناء لها على مدار 36 عاماً، فكانت تعطيهم النقود في صغرهم سراً لترسم ابتسامتهم، وكان لها الفضل في تحفيظه آية الكرسي منذ نعومة أظفاره، كما كانت أختاً لوالدته، وقدوةً للجميع في الأخلاق والعطاء. . ويعزم المواطن الشهم دعوة سالي للعيش مع الأسرة كفرد من أفرادها وليس بغرض العمل، لاسيما أنها فقدت والدتها منذ أربعة أشهر، مؤكداً أن ذلك من شيم الإماراتيين ومن باب رد الجميل لمن كانت نبعاً من الحنان والمحبة. . #رؤية_الإمارات #عين_في_كل_مكان . تحرير: #براء_الحريري

A post shared by رؤية الإمارات Emirates Vision (@evisionmn) on Mar 15, 2018 at 11:48am PDT