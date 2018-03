പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരേ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സോണിയ ഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി: “മോദിയുടെ അധികാര ഗർവിനു മുന്നിൽ കോണ്‍ഗ്രസ് പാർട്ടി മുട്ടുമടക്കില്ലെന്നും മോദിയുടെ കള്ളത്തരങ്ങളും അഴിമതിയും തുറന്നുകാട്ടുമെന്നും” കോണ്‍ഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി. എഐസിസി പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരേ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സോണിയ ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തിയത്. “അധികാരഭ്രമത്തിലും അഹങ്കാരത്തിലും മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നരേന്ദ്ര മോദി. കോണ്‍ഗ്രസ് ഇതര സർക്കാർ നിലനിൽക്കുന്നിടങ്ങളിൽ അരാജകത്വവും അക്രമങ്ങളും അരങ്ങേറുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ ഉൗർജം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ജനങ്ങൾ കോണ്‍ഗ്രസിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും” സോണിയ വ്യക്തമാക്കി.

