എസ്ബിഐയില്‍ നിന്ന് 12 വയസുകാരൻ കവർന്നത് 3 ലക്ഷം രൂപ (വീഡിയോ)

ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ രാംപുര്‍ ബ്രാഞ്ചില്‍ 12 വയസുകാരന്റെ പകൽ കൊള്ള മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് 12 വയസുകാരൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കവർന്നത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ജീവനക്കാർ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് കവർച്ച നടത്തിയത് കൊച്ചുകുട്ടിയാണെന്ന് മനസിലായത്.

ബാങ്കിനുള്ളിലെ സെക്ഷനില്‍ നിന്ന് പണമടങ്ങിയ ബാഗുമായി കുട്ടി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ട്. കുട്ടികളെ ഉപയോഗിച്ച് പണം തട്ടുന്നവരാണ് കവർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ എന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പതിവാകുകയാണ്. വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

#WATCH 12 year old boy steals Rs 3 lakhs from an SBI branch in Rampur. Police have begun investigation pic.twitter.com/koLTHgZ9ON

— ANI UP (@ANINewsUP) March 16, 2018