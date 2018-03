എല്ലാ ദിവസവും മാതൃദിനമായി ആഘോഷിക്കണം; ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ്

അബുദാബി: യു.എ.ഇ ഇന്ന് മാതൃദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നുവെന്നും എല്ലാ ദിവസവും മാതൃദിനമായി ആഘോഷിക്കമെന്നും ഒരുദിവസംപോലും മുടക്കം വരാതെ നമ്മള്‍ അവരെ ആദരിക്കണമെന്നും വ്യക്തമാക്കി അബുദബി രാജകുമാരനും യു.എ.ഇ സായുധ സേനയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി സുപ്രീം കമാന്‍ഡറുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സായിദ് അല്‍ നഹ്യാന്‍. കുടുംബത്തിലും സമുദായത്തിലും രാഷ്ട്രത്തിലും അമ്മമാരുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണെന്നും ഒരു ദിവസം മാത്രമല്ല, മറിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മള്‍ അവരെ ആദരിക്കണമെന്നും സ്‌നേഹിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. എല്ലാ അമ്മമാരുടെ സന്തോഷത്തിനായും നല്ലതിനായും ഞങ്ങള്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

For us, every day is a day to celebrate mothers for they are an eternal source of giving. We are proud of their role in the family, community and nation, and we pray for their happiness.

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 20, 2018