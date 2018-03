38 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാ ഭദ്രകാളിയുടെ അതി പുരാതന പ്രതിമ കാശ്മീരിൽ പുന: സ്ഥാപിച്ചു

ശ്രീനഗർ : 38 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം മാ ഭദ്രകാളിയുടെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള വിഗ്രഹം കശ്മീർ താഴ്വരയിൽ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. വളരെയേറെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള വിഗ്രഹമാണ് ഇത്. 1891 ൽ ഈ വിഗ്രഹം താഴ്വരയിൽ സ്ഥാപിതമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഒരു ഗ്രാമീണന് ഉണ്ടായ സ്വപ്ന ദർശനത്തിൽ ഹനുദ്വാറിൽ ഖനയാറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിഗ്രഹം അവിടെനിന്നു മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ വിഗ്രഹം 1981-ലെ കലാപ ദിവസങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കാണാതായി.

1983 ൽ വിഗ്രഹം കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശമായ വർഗീയ സംഘർഷങ്ങളും വംശീയ ഹത്യകളും കണ്ടു. കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകൾ കശ്മീരിൽ നിന്ന് പുറംതള്ളപ്പെട്ടു. പിന്നീട് താഴ്വരയിൽ ഇസ്ലാമിക മേൽക്കോയ്മ സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു. കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളുടെ കുടിയേറ്റത്തിൽ പണ്ഡിറ്റ് ജഗന്നാഥോടൊപ്പം ഈ വിഗ്രഹം സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ മാ ഭദ്രകാളിയുടെ ഭക്തൻ ഭൂഷാൽ ലാൽ പണ്ഡിറ്റ് 1990 ൽ ജമ്മുവിലേക്ക് ഈ വിഗ്രഹം കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ട് താഴ്വരയിലെ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ജയാദീസിന്റെ രോഷത്തിന് കുറച്ചു ആശ്വാസമുണ്ടായി. സഞ്ജയ് ടീക്ക് പറയുന്നു.

കാശ്മീരിൽ ഈ വിഗ്രഹം ഇപ്പോൾ പുനർസ്ഥാപിച്ചതോടെ താഴ്വരയിലെ തീവ്രവാദികൾക്ക് ശക്തമായ സന്ദേശമാണ് നൽകിയത്. ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദിയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് താഴ്വരയിലെ ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനും, കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകൾ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനും ഈ നീക്കം ഒരു പരിധി വരെ സഹായകമാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശാബ്ദങ്ങളിൽ 436 ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ 208 എണ്ണം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റ് സംഘർഷ് സമിതിയുടെ സഞ്ജയ് ടിക്കൂ ഈ കണക്കുകൾ നിരസിച്ചു.

ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏകദേശം 550 ക്ഷേത്രങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും 50,000-ത്തിലേറെ കനാലുകൾ അധിനിവേശം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അവകാശപ്പെട്ടു. കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റ്, താഴ്വരയിലെ ആദിവാസികൾ, എന്നിവരെ ഇനി പുറത്താക്കാൻ കഴിയില്ലഎന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

Good news from #Kashmir. With blessings of Maa Bhadrakali and cooperation of devotees and Bhadrakali reconstruction committee, the ancient idol of Maa Bhadrakali was restored after a gap of 38 years at her original abode at Handwara by Maj Gen AK Singh, YSM, SM, VSM, GOC CIF (K). pic.twitter.com/fSAbFnmF9A

