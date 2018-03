دورية شرطة قامت بتوصيلها خلال ثلاث دقائق شرطة الشارقة تتمكن من إنقاذ سيدة على وشك الولادة أثناء توجهها برفقة زوجها إلى المستشفى تمكنت شرطة الشارقة من تقديم المساعده لشخص اتصل بها مستغيثا يطلب مساعدته للوصول الى احد المستشفيات بينما كانت زوجته التي ترافقه بالسيارة تعاني آلام المخاض وهي على وشك الولادة ، ليواجه ازدحاما في حركة السير وهو في طريقه للمستشفى عند وقت الذروة في الصباح الباكر ، حيث اتصل بغرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة موضحا الموقف وعلى الفور تمت الاستجابة للمستغيث وقامت ادارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة بتوجيه دورية لإفساح الطريق أمام المذكور وتمكينه من الوصول سريعا الى وجهته، وخلال (3) دقائق من ورود البلاغ وصلت سيارة الدورية، إلا أن رجل الشرطة لاحظ ان السيدة في حالة ولادة متعسرة، وقدر أن الموقف يحتاج لمساعدة اكثر من ذلك، فقام بالتواصل مع غرفة العمليات للسماح له بنقل الحالة مباشرة بدورية الشرطة إلى المستشفى وذلك بالتنسيق والتواصل مع غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة دبي ، وتم الاستجابة على الفور لطلبه وتمكن من توصيل السيدة خلال ثلاثة دقائق فقط إلى المستشفى حيث وضعت مولودها بسلام وتم متابعة الموقف والإطمئنان إلى حالتها من خلال التواصل المباشر بين إدارة المستشفى وغرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة ..

A post shared by شرطة الشارقة (@shjpolice) on Mar 21, 2018 at 3:24am PDT