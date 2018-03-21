യുഎഇ: ഷാര്ജ പോലീസിന്റെ സമയോചിത ഇടപെടലില് ഗര്ഭിണിക്ക് സുഖ പ്രസവം. ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള യാത്രയില് ട്രാഫിക്കില് പെട്ടതായിരുന്നു യുവതിയും ഭര്ത്താവും. ആശുപത്രിയില് എങ്ങനെ എത്തും എന്ന ചിന്തയിലായിരുന്നു ഇരുവരും. യുവതിക്ക് പ്രസവ വേദന കലശലാവുകയും ചെയ്തു.
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തുടര്ന്ന് യുവാവ് ഉടന് തന്നെ ഷാര്ജ പോലീസിനെ വിളിക്കുകയായിരുന്നു. തന്റെ നിസഹായാവസ്ഥ പോലീസിനോട് പയുകയും സഹായം അഭ്യര്ത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്ന്ന് ഒരു സംഘം പോലീസ് എത്തുകയും ഇരുവരെയും ഗതാഗത കുരുക്കില് നിന്നും രക്ഷിക്കുകയുമായിരുന്നു.
തുടര്ന്ന് യുവതിയെ സുരക്ഷിതമായി ആശുപത്രിയില് എത്തിക്കുകയും യുവതി സുരക്ഷിതമായി കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്കുകയും ചെയ്തു.
دورية شرطة قامت بتوصيلها خلال ثلاث دقائق شرطة الشارقة تتمكن من إنقاذ سيدة على وشك الولادة أثناء توجهها برفقة زوجها إلى المستشفى تمكنت شرطة الشارقة من تقديم المساعده لشخص اتصل بها مستغيثا يطلب مساعدته للوصول الى احد المستشفيات بينما كانت زوجته التي ترافقه بالسيارة تعاني آلام المخاض وهي على وشك الولادة ، ليواجه ازدحاما في حركة السير وهو في طريقه للمستشفى عند وقت الذروة في الصباح الباكر ، حيث اتصل بغرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة موضحا الموقف وعلى الفور تمت الاستجابة للمستغيث وقامت ادارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة بتوجيه دورية لإفساح الطريق أمام المذكور وتمكينه من الوصول سريعا الى وجهته، وخلال (3) دقائق من ورود البلاغ وصلت سيارة الدورية، إلا أن رجل الشرطة لاحظ ان السيدة في حالة ولادة متعسرة، وقدر أن الموقف يحتاج لمساعدة اكثر من ذلك، فقام بالتواصل مع غرفة العمليات للسماح له بنقل الحالة مباشرة بدورية الشرطة إلى المستشفى وذلك بالتنسيق والتواصل مع غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة دبي ، وتم الاستجابة على الفور لطلبه وتمكن من توصيل السيدة خلال ثلاثة دقائق فقط إلى المستشفى حيث وضعت مولودها بسلام وتم متابعة الموقف والإطمئنان إلى حالتها من خلال التواصل المباشر بين إدارة المستشفى وغرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة ..