യു.എ.ഇ: ലൈഫ്‌സ്റ്റൈല്‍ പ്രൊജക്ടിനായി യു.എ.ഇ അധികൃതര്‍ മുടക്കുന്നത് 30 ബില്ല്യണ്‍ ദിര്‍ഹം. അല്‍ഡാര്‍ റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റിനും ഇമാറും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത സംരംഭത്തില്‍ ദുബായിയും അബുദാബിയും ചേര്‍ന്ന് 30 ബില്യണ്‍ ദിര്‍ഹമാണ് പുതിയ വികസന പദ്ധതികള്‍ക്കായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

. @HHShkMohd & @MohamedBinZayed attend announcement of strategic partnership between Abu Dhabi’s Aldar and #Dubai ‘s Emaar to create world-class lifestyle destinations with a targeted AED 30 billion national and international development pipeline. #UAE pic.twitter.com/YxAOhqHYIe

സദിയാത്ത് ദ്വീപിന്റെ ഹൃദയഭാഗമായ ദ ഗ്രോവ്‌സിലും ജുമൈറ ബീച്ച് റസിഡന്‍സിന്റെയും ജുമൈറ പാമിന്റെയും ഇടയില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന എമാര്‍ ബീച്ച്ഫ്രണ്ട് എന്ന സ്ഥലത്തുമാണ് പുതിയ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പാക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. അല്‍ഡാര്‍, എമര്‍, യു.എ.ഇ എന്നിവയുമായി സഹകരിക്കുന്ന ഒരു സംയുക്ത സംരംഭമാണ് ഇത്.

My brother Mohammed bin Rashid and I are delighted to launch a strategic partnership between Aldar and Emaar, consolidating our efforts to enhance the competitiveness of our companies and institutions globally. pic.twitter.com/JuHIkXScnd

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 20, 2018