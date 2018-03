മകളെ പീഡിപ്പിച്ച പ്രതിയെ പൊതിരെ തല്ലുന്ന അമ്മ; വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

ഇന്‍ഡോര്‍: മകളെ പീഡിപ്പിച്ച പ്രതിയെ അമ്മ പൊതുജനമധ്യത്തില്‍ കൈകാര്യംചെയ്‌തു. പ്രതിയെ പോലീസും നാട്ടുകാരും നോക്കിനിൽക്കെ അമ്മ പൊതിരെ തല്ലി. പ്രതിയുടെ കരണത്ത് സ്ത്രീ മാറി മാറി അടിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതി ഇത് തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെകിലും സ്ത്രീ ശക്തമായി ഇയാളെ മർദിക്കുകയായിരുന്നു.

also read:പതിനാറുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം വിഷം നല്‍കി കൊല്ലാൻ ശ്രമം

പ്രതിയെ സ്ത്രീ മർദിക്കുന്നത് പോലീസ് വെറുതെ കണ്ടു നിൽക്കുകയുയായിരുന്നു. ഈ കാഴ്ചകള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാകുകയാണ്. സ്ത്രീ യുവാവിനെ പലകുറി മുഖത്തടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ ആണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

#WATCH: Mother of a rape victim thrashed the accused while he was in police custody in Indore #MadhyaPradesh pic.twitter.com/E36yiZp0H4

— ANI (@ANI) March 21, 2018