മുംബൈ: സച്ചിന്റെ കാല്‍തൊട്ട് തൊഴുത് സൗഹൃദം പുതുക്കി മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരവും സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറിന്‍റെ സഹപാഠിയുമായ കാബ്ലി.മുംബൈയിലെ ടി-20 ലീഗിലാണ് ആരാധകരെ ആവശത്തിലാഴ്ത്തിയ സംഭവം.

കാബ്ലി പരിശീലകനായ ശിവാജി പാര്‍ക് ലയണ്‍സ് 3 റണ്‍സിന് ട്രിമ്പ് നൈററ് മുംബൈ നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റിനോട് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. മത്സരശേഷമുള്ള അവാര്‍ഡ് സെര്‍മണിയില്‍ റണ്ണേര്‍സ് അപ്പിനുള്ള പുരസ്‌കാരം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സുനില്‍ ഗവാസ്‌ക്കര്‍ ആയിരുന്നു. എന്നാന്‍ അവാര്‍ഡ് സ്വീകരിച്ച ശേഷം വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന സച്ചിനരികില്‍ചെന്ന് കാലുതൊട്ടു തൊഴുകയായിരുന്നു കാബ്ലി.

When two legendary friends from Mumbai cricket meet, there is respect all around!@sachin_rt @vinodkambli349 #CricketChaRaja pic.twitter.com/r8p5nOLtXF

— T20 Mumbai (@T20Mumbai) March 22, 2018