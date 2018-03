ഡ്രൈവറില്ല കാര്‍ ഇടിച്ച് സ്ത്രീയുടെ മരണം, ഞെട്ടിക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്ത്

ഡ്രൈവറില്ലാ കാര്‍ ഇടിച്ച് സ്ത്രീ മരിച്ചത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് സ്വയം നിയന്ത്രിത ഉബര്‍ കാറിടിച്ച് റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുകയായിരുന്ന സ്ത്രീ മരിച്ചത്. അമേരിക്കയിലെ അരിസോണിയില്‍ നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്ത് എത്തി. ടെംപിള്‍ പോലീസാണ് വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തിറക്കിയത്.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ

— Tempe Police (@TempePolice) March 21, 2018