വിക്രം വേദയുടെ ഹിന്ദി പതിപ്പ്; ഗുണ്ടാത്തലവനായി കിംഗ് ഖാന്‍ എത്തും

അടുത്ത കാലത്ത് തമിഴില്‍ ഏറ്റവുമധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട സിനിമയാണ് വിക്രം വേദ. മാധവനും വിജയ്‌ സേതുപതിയും മുഖ്യ വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രം സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനൊപ്പം നിരൂപക പ്രശംസയും നേടിയിരുന്നു. ഒരു പോലിസ് ഓഫിസറുടെയും ഗുണ്ടയുടെയും ജീവിതത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച ചിത്രം പുഷ്കര്‍- ഗായത്രി ദമ്പതികളാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത്.

വിക്രം വേദ ഹിന്ദിയില്‍ റീമേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കഥ ഇഷ്ടമായെങ്കിലും വിജയ്‌ സേതുപതി ചെയ്ത വേഷത്തില്‍ ഷാരൂഖ് ഖാന്‍ എത്തുമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തത ഇല്ലായിരുന്നു. നടന്‍റെ സമയക്കുറവ് തന്നെയാണ് സിനിമയ്ക്ക് തടസമായി നിന്നത്. എന്നാല്‍ എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റി വച്ച് ഗുണ്ട തലവന്‍റെ വേഷം ചെയ്യാന്‍ കിംഗ് ഖാന്‍ എത്തും എന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സീറോ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും അദ്ദേഹം വിക്രം വേദയില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യുക.

.@ActorMadhavan who was signed to play villain in #Simmba (#Temper remake) directed by #RohitShetty, has opted out due to injury. Praying for speedy recovery so that he can play the role he made memorable in @PushkarGayatri’s #VikramVedha’s Hindi remake opposite @iamsrk. https://t.co/O8jv5EMHkV

— Sreedhar Pillai (@sri50) March 25, 2018