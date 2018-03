ഒരു നഗരത്തെ രക്ഷിക്കാന്‍ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ധന ടാങ്കറുമായി ഡ്രൈവര്‍ പോയത് അഞ്ചു കിലോമീറ്റര്‍

മധ്യപ്രദേശ്: ഒരു നഗരത്തെ വന്‍ അപകടത്തില്‍ നിന്നും രക്ഷിക്കാന്‍ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ധന ടാങ്കറുമായി ഡ്രൈവര്‍ സഞ്ചരിച്ചത് അഞ്ചു കിലോമീറ്റര്‍. മധ്യപ്രദേശിലെ നരസിംഗപൂരാണ് സാജിദ് എന്ന ഡ്രൈവറുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലു മൂലം വലിയൊരു അപകടത്തില്‍ നിന്നും രക്ഷപെട്ടത്. ശരീരമാസകലം പൊള്ളലേറ്റിട്ടുപോലും നഗരതിരക്കില്‍ നിന്ന് മാറി ആളൊഴിഞ്ഞ ഇടത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് സാജിത് വണ്ടി നിര്‍ത്തിയത്.

#WATCH A petrol tanker caught fire while it was being emptied at a petrol pump in MP’s Narsinghpur. In an attempt to save lives, the truck driver drove the burning truck to a location away from the petrol pump. Truck driver suffered burns, admitted to hospital (25 March) pic.twitter.com/YBchJ5YsZh

— ANI (@ANI) March 26, 2018