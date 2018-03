പിറന്നാൾ ദിവസം ദുബായിലെത്തിയ യൂറോപ്യൻ വനിതയെ ഞെട്ടിച്ച് എയർപോർട്ട് അധികൃതർ; വീഡിയോ കാണാം

ദുബായ്: പിറന്നാൾ ദിവസം ദുബായിൽ എത്തിയ യൂറോപ്യൻ വനിതയ്ക്ക് അപ്രതീക്ഷിത സ്വീകരണമൊരുക്കി എയർപോർട്ട് അധികൃതർ. എമിറേറ്റ്സ് വിമാനത്തിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ യൂറോപ്യൻ യുവതിയുടെ സമീപത്ത് എത്തുകയും സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി സ്വീകരിക്കുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന്

പൊലീസ് അകമ്പടിയോടെ പ്രത്യേക വാഹനത്തിലാണ് യുവതിയെയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരെയും എയർപോർട്ടിന് പുറത്തെത്തിച്ചത്. രാജ്യാന്തര സന്തോഷ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ഇത്തരമൊരു സർപ്രൈസ്.

വീഡിയോ കാണാം;

The General Department of Airport Security surprises a European woman whose brithday fall on the same day of the International Day of Happiness, with gifts.#internationalhappinessday #yoursecurityourhappiness #smartsecuretogether #DubaiPolice pic.twitter.com/BjZNFKH6Ga

— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) March 27, 2018