ഗൗതം മേനോനെതിരെ കോളിവുഡിലെ യുവ സംവിധായകന്‍

ധ്രുവങ്ങള്‍ പതിനാറ് എന്ന കന്നി ചിത്രത്തിലൂടെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട സംവിധായകനാണ് കാര്‍ത്തിക് നരേന്‍. റഹ്മാന്‍ നായകനായ സിനിമ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭാവം സമ്മാനിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ നാഗസൂരന്‍ എന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്‍റെ പണിപ്പുരയിലാണ് സംവിധായകന്‍, ആ ചിത്രം ഹിറ്റ്‌ സംവിധായകനായ ഗൗതം വാസുദേവ മേനോന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുമെന്നാണ് ആദ്യം കേട്ടത്.

Sometimes a misplaced trust may kill you. People should think twice before taking it for a ride. The last thing you want to see is your passion getting butchered from all the directions for a mistake you did not commit. Threshold! — Karthick Naren (@karthicknaren_M) March 26, 2018

ഇപ്പോള്‍ സീനിയര്‍ സംവിധായകനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് കാര്‍ത്തിക് നരേന്‍. പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടി ചില്ലിക്കാശ് മുടക്കാത്ത ഗൌതം മേനോന്‍ തന്നെ കൊണ്ട് പണം മുടക്കിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ആരോപണം. തനിക്ക് നേരിട്ട ദുരനുഭവത്തെ കുറിച്ച് പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്ത ട്വീറ്റില്‍ അദ്ദേഹം പക്ഷെ ആരാണ് തന്നെ ചതിച്ചതെന്നു വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.പക്ഷെ കാര്‍ത്തിക്കിന്‍റെ ചില വാക്കുകള്‍ അടര്‍ത്തിയെടുത്ത് ഗൗതം മേനോന്‍ മറ്റൊരു ട്വീറ്റ് പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തതോടെ കാര്യങ്ങള്‍ മാറി.

https://t.co/6whl3aEczn

While some young filmmakers whine about their passion getting butchered instead of growing a pair, here’s a young team that makes an interesting short about girls,women, cricket, CSK and liberation.What a https://t.co/dseipSKVrF very nicely done! — Gauthamvasudevmenon (@menongautham) March 27, 2018

While everybody advised against it I had the pair to trust you & collaborate sir. In return we were treated like trash & made to invest on our own. I think its better to whine & confront instead of running away. Please don't do this to any other young filmmaker sir. It hurts! https://t.co/05b4v7eSXg — Karthick Naren (@karthicknaren_M) March 27, 2018

ചില മുതിര്‍ന്ന സംവിധായകര്‍ പുതിയ ആള്‍ക്കാരെ അവജ്ഞയോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും അവരെ കൊണ്ട് പണം ചെലവഴിപ്പിക്കുകയാണെന്നും പറഞ്ഞ് കാര്‍ത്തിക് വീണ്ടും പ്രതികരിച്ചപ്പോഴാണ് ചിത്രം വ്യക്തമായത്. ഇനി ആരോടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞാണ് കാര്‍ത്തിക് നരേന്‍ ട്വീറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.