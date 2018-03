ഹൈദരാബാദ് ; മ​ദ്യ​പി​ച്ച് കാ​റോ​ടി​ച്ചു വ​ന്ന​യാ​ൾ പോ​ലീ​സി​നെ ഇ​ടി​ച്ചു വീ​ഴ്ത്തുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. ആ​ന്ധ്രാ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ കാ​ക്കി​നാ​ഡ​യി​ലാ​ണ് സംഭവം. വാ​ഹ​ന​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യ്ക്കി​ടെ വെ​ട്ടി​ച്ചു പോ​കു​വാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചപ്പോൾ ത​ട​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച പോ​ലീ​സു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

പ്രദേശത്ത് നി​ര​വ​ധി പോ​ലീ​സു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പരിശോധന. കൈ​കാ​ണി​ച്ചപ്പോൾ വാ​ഹ​നം നി​ർ​ത്തു​വാ​ൻ ഡ്രൈ​വ​ർ ശ്രമിച്ചില്ല. ഇ​യാ​ളെ ത​ട​യു​വാ​നാ​യി ഒ​രു പോ​ലീ​സു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ റോ​ഡി​നു ന​ടു​വി​ൽ ബാ​രി​ക്കേ​ഡ് വെ​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും അതും ഇടിച്ച് തെറുപ്പിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോയത്. ശേഷം മു​ന്പി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പോ​ലീ​സു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ​ ഇ​ടി​ച്ചി​ടുകയും ശ​രീ​ര​ത്തി​നു മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ച്ചു ക​യ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ്ഥ​ല​ത്തു നി​ന്നും ര​ക്ഷ​പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പോ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

വീഡിയോ ചുവടെ ;

#WATCH: Youth stopped for checking by policemen at a checkpoint in Kakinada, tried to escape after running over them, allegedly in an inebriated condition. Accused arrested. Two policemen injured #AndhraPradesh (25.03.18) pic.twitter.com/AnrB75lZsP

— ANI (@ANI) March 27, 2018