കോടികള്‍ വിലമതിക്കുന്ന ഭൂമി കപില്‍ സിബല്‍ സ്വന്തമാക്കിയത് തുച്ഛവിലയ്ക്ക്; ആരോപണവുമായി ബിജെപി

ന്യൂഡല്‍ഹി: മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും അഭിഭാഷകനും മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ കപില്‍ സിബലിന് എതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ബിജെപി. കോടികള്‍ വിലമതിക്കുന്ന ഭൂമി കപില്‍ സിബല്‍ സ്വന്തമാക്കിയത് തുച്ഛവിലയ്ക്ക്. ഡല്‍ഹിയില്‍ കോടികള്‍ വിലമതിക്കുന്ന ഭൂമി തുച്ഛവിലയ്ക്ക് കപില്‍ സിബല്‍ സ്വന്തമാക്കിയതില്‍ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ ആരോപണം. ന്യൂഡല്‍ഹി നഗരസഭാ പരിധിയിലാണ് 89 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഭൂമി സിബല്‍ ഒരുലക്ഷം രൂപയ്ക്കു വാങ്ങിയെന്ന് ബിജെപിയുടെ വ്യക്തമാക്കി.

Is it so natural for Congress leadership today to embrace money launderer, to shake hand with those that they had investigated for bribery: Smt @smritiirani #SibalGate https://t.co/yDhVROztvn pic.twitter.com/TEtOCtIJ7A

— BJP (@BJP4India) March 29, 2018