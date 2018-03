ചൈന: കണ്ണടച്ച് തുറക്കും മുൻപ് 15നില കെട്ടിടം തകര്‍ത്ത് തരിപ്പണമാക്കി. ചൈനയിലെ സ്വാൻ എക്‌സിബിഷൻ സെന്ററാണ് അധികൃതർ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പൊളിച്ച് നീക്കിയത്. 15നിലകളുള്ള കെട്ടിടമാണ് അധികൃതർ പൊളിച്ചത്.

പ്രദേശത്തെ നാട്ടുകാരെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റിയ ശേഷമായിരുന്നു കെട്ടിടം പൊളിച്ചത്. പൊടിയും മലിനീകരണവും കുറയ്ക്കാൻ പ്രദേശത്ത് ശക്തമായി വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്.

Watch as Chinese workers in the city of Chengdu demolish a high-rise building in the blink of an eye pic.twitter.com/4n8Tbsbile

— People's Daily,China (@PDChina) March 29, 2018