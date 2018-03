അജ്ഞാതന്‍ ഔഡികാര്‍ തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചു (വീഡിയോ )

മുംബൈ: അരക്കോടിയുടെ ഔഡിക്ക് അജ്ഞാതന്‍ തീയിട്ടു (വീഡിയോ ). പുനെയിലെ ധയാരിയില്‍ ബേസ്‌മെന്റില്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഔഡി ക്യൂ 5 നാണ് അജ്ഞാതന്‍ തീയിട്ടത്. സ്‌കൂട്ടറിൽ എത്തിയ യുവാക്കളിൽ ഒരാൾ കാറിന് സമീപത്ത് വരുകയും തീകൊളുത്തുകയുമായിരുന്നു.തുടര്‍ന്ന് വാഹനത്തിന് തീ ആളിപ്പിടിച്ചു. ഔഡിക്ക് സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന മാരുതി സുസുക്കി എസ് എക്‌സ് 4, ഹോണ്ടാ സിറ്റി എന്നിവയിലേക്കു തീ പടര്‍ന്നുപിടിച്ചു.

തീകൊളുത്തിയ ശേഷം ഇയാൾ സ്‌കൂട്ടറിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമീപത്തെ സിസി ടിവിയില്‍ പതിഞ്ഞിരുന്നു . ഇത് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ പുറത്തുവിട്ടു.

സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

കടപ്പാട് (വീഡിയോ ): എഎന്‍ഐ

#WATCH Unidentified miscreants set ablaze an Audi car parked inside a society's garage in Pune's Dhayari, the two vehicles parked beside the Audi car also caught fire. FIR registered, police investigation underway (29.03.18) pic.twitter.com/4eVvClxYcO

— ANI (@ANI) March 30, 2018