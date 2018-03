പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡുകളിലെ വേഗപരിധിയില്‍ മാറ്റം വരുത്തി അബുദാബി

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن تعديل السرعة للمركبات الخفيفة على طريق الشيخ خليفة بن زايد من بعد جسر المفرق إلى الغويفات بـ160 كم في الساعة وضبط سرعة الرادار على 161 كم في الساعة اعتباراً من تاريخ 24/1/2018 من الساعة الثامنة صباحا وذلك تطبيقاً لأولوية جعل الطرق أكثر أمنا وسلامة، ودعت كافة السائقين إلى ضرورة الالتزام بقانون السير والمرور. وأكد العميد علي خلفان الظاهري مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي أن طريق الشيخ خليفة بن زايد الذي يربط الدولة بالدول المجاورة يعد أحد مشاريع الطرق الاستراتيجية الهامة بأبوظبي، وتتوفر في الطريق أربع حارات بكل اتجاه وكتفي الطريق بما يعزز الحركة المرورية. وأوضح أن الطريق يربط الإمارات بالدول المجاورة ويسهم في تسهيل حركة النقل التجاري الدولي، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمنطقة، كما تسهم التوسعة والبنية التحتية للطريق في رفع السلامة المرورية بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي للسلامة المرورية . وأشار إلى جهود شرطة أبوظبي لتوفير السلامة على الطريق من خلال تكثيف الرقابة وزيادة أعداد الرادارات الثابتة والمتحركة، وانشاء نقاط للإسعاف والإنقاذ على الشارع بما يسهم فى زيادة سرعة الاستجابة للحوادث المرورية . #شرطة_أبوظبي #الإمارات #أبوظبي #أخبار_شرطة_أبوظبي ‏#UAE #AbuDhabi #ADPolice #ADPolice_news

