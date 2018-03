شرطة أبوظبي تضبط 4 أشخاص في العين ارتكبوا مخالفات مرورية ونشروها بالتواصل الإجتماعي . . حذرت شرطة أبوظبي الجمهور من إساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعي عبر الظهور بشكل سلبي بارتكاب المخالفات المرورية وتصوير مقاطع عنها ونشرها في صورة واضحة لمخالفة القانون. وكانت شرطة أبوظبي ضبطت 4 أشخاص ارتكبوا مخالفات مرورية من الدرجة الأولى في العين ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي للتباهي بين اقرانهم مما يؤثر سلبا في تشجيع فئة من المراهقين على ارتكاب مثل هذه المخالفات الخطرة. وحث العقيد احمد محمد الزيودي مدير إدارة مرور منطقة العين في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية على الالتزام بأخلاقيات القيادة والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة التي تعرض حياة الأفراد للخطر وتشكل مصدر إزعاج للسكان في أوقات متأخرة من الليل . وفي التفاصيل أوضح الرائد سيف محمد نعيف العامري رئيس قسم المباحث في إدارة مرور العين إن وحدة متابعة مواقع التواصل الاجتماعي في القسم رصدت مخالفات خطرة ارتكبها بعض الشباب و لوحظ قيام ثلاثة منهم قاموا بالتسابق في عدد من المناطق السكنية والشوارع الرئيسية في ساعات متأخرة من الليل، و" تفحيط الويلات "وقيادة مركباتهم بسرعة جنونية وبصورة تشكل خطرا على حياتهم وعلى حياة مستخدمي الطريق، في حين يقوم الرابع بتصوير هذه المخالفات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.، مشيراً إلى أن وحدة متابعة مواقع التواصل الاجتماعي في القسم قامت بمتابعتهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واتخذت إجراءاتها بضبطهم. #الإمارات #أبوظبي #شرطة_أبوظبي #أخبار_شرطة_أبوظبي #الإعلام_الأمني ‎‏#UAE #AbuDhabi #ADPolice #ADPolice_news ‎‏#security_media

