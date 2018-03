ഇന്ത്യൻ നേവിയില്‍ നിരവധി ഒഴിവുകള്‍: അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ 4

ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്റർ , ഫയർ എൻജിൻ ഡ്രൈവർ , ഫയർ മാൻ തുടങ്ങി നിരവധി ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ നേവി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്നു. പത്താം ക്‌ളാസ് ആണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. താൽപ്പര്യമുള്ളവർ ഏപ്രിൽ 4 നു മുൻപ് അപേക്ഷിക്കണം. കൊച്ചിയിലും എറണാകുളത്തുമുള്ള നേവൽ ബേസിലാണ് നിയമനം. ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്റർ 2 ,ഫയർ എൻജിൻ ഡ്രൈവർ 3 , ഫയർ മാൻ 27 തുടങ്ങി പ്രിൻറർ ,സിനിമ പ്രൊജക്ഷനിസ്റ്, കുക്ക് ,ബെയറെർ, പെസ്റ്റ് കണ്ട്രോൾ വർക്കർ ,സാഡ്‌ലർ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

വെള്ള കടലാസ്സിൽ സ്വന്തം കൈപ്പടയിലെഴുതിയോ ടൈപ്പ് ചെയ്തോ അപേക്ഷ തയാറാക്കാം . പാസ്സ്പോർട് സൈഡിലുള്ള കളർ ഫോട്ടോ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി അപേക്ഷയോടൊപ്പം വെച്ചിരിക്കണം. കവറിനു മുകളിൽ APPLICATION FOR THE POST OF BY TRANSFER (NOW ABSORPTION) എന്നെഴുതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തോ സ്പീഡ് പോസ്റ്റിലോ താഴെ പറയുന്ന അഡ്രസ്സിൽ അയക്കണം

അഡ്രെസ്സ്

Address For The Job

The Flag Officer Commanding-in-Chief, (for Civilian Recruitment Cell),

Headquarters

Southern Naval Command,

Kochi- 682004