ഈ പാമ്പിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറൽ ആകുന്നു ; കാരണമിങ്ങനെ

മൃഗങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പാമ്പ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത്തരത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ ആണ് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ ഇപ്പോൾ വൈറൽ ആയിരിക്കുന്നത്.

വളര്‍ത്തുമൃഗമായ പാമ്പിന്റ വെള്ളം കുടി വീഡിയോ ടെക്സാസ് സ്വദേശി ടെയ്ലര്‍ നിക്കോള്‍ ഡീനാണ് സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ പങ്ക് വെച്ചത്. വിഷമില്ലാത്ത ഹോ​ഗ്നോ​സ് ഇനത്തില്‍പെട്ട വെള്ളയില്‍ ഓറഞ്ച് നിറമുള്ള ഈ പാമ്പിനു സിലിയ എന്നാണ് പേര്. പാമ്പുകള്‍ക്ക് പാത്രത്തില്‍ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്ന് ഇതിൽ നിന്നും മനസിലാക്കാം.

സീലിയയുടെ വെള്ളം കുടി ദൃശ്യങ്ങള്‍ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് അരലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇ​തി​നു മു​ന്പ് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ഒ​രു പാ​ന്പ് കു​പ്പി​വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു.

if u ever wondered what a snake looks like drinking water here is my hognose celia havin a sip pic.twitter.com/CXNCtbFjSw

— Taylor Nicole Dean (@taylorndean) March 29, 2018