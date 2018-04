പഴകും തോറും വീര്യം കൂടുന്ന ഫുട്‌ബോള്‍ ലഹരിയാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോ എന്നാണ് ആരാധകര്‍ പറയുന്നത്. ഇത് ശരി തന്നെയാണെന്ന് ഒരിക്കല്‍ കൂടി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് താരം. യുവന്റസിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തില്‍ അവരുടെ തട്ടകത്തില്‍ ക്രിസ്റ്റ്യാനൊയുടെ മികവില്‍ മിന്നും ജയമാണ് റയല്‍ മാഡ്രിഡ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ ബൈസൈക്കിള്‍ കിക്കില്‍ ഹൃദയം ഉടക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഏവര്‍ക്കും.

64-ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു റോണോയുടെ മിന്നും ഗോള്‍. യുവന്റസ് ബോക്‌സിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റത്തിനൊടുവില്‍ പന്ത് എത്തിയത് റൈറ്റ് ബാക്ക് ഡാനി കാര്‍വഹാലിന്റെ കാലില്‍. കാര്‍വഹാലിന്റെ ക്രോസില്‍ ഒന്നാന്തരമൊരു ബൈസൈക്കിള്‍ കിക്കിലൂടെ റൊണാള്‍ഡോ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു. യുവന്റസ് ഗോളി ബഫണിന് നിസഹായനായി നോക്കി നില്‍ക്കാനെ കഴിഞ്ഞുള്ളു. മത്സരത്തില്‍ എതിരില്ലാത്ത മൂന്നു ഗോളിനാണ് റയല്‍ മാഡ്രിഡിന്റെ വിജയം.

