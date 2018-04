കലിതുള്ളിയ കടലിലെ ശക്തമായ തിരയില്‍പ്പെട്ടയാളെ രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു. അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടയാളെ രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവരും തിരയില്‍പ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ റെഡ്കാര്‍ തീരത്തു നിന്നുള്ള വീഡിയോയാണ് പുറത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഇവിടെ കരയില്‍ നിന്നും കരയിലേക്ക് പടികള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നിരുന്നയാളാണ് ആദ്യം തിരയില്‍പ്പെട്ടത്. തുടര്‍ന്ന് ഇയാളെ രക്ഷിക്കാന്‍ എത്തിയയാളും തിരയില്‍പ്പെട്ടു. ആര്‍ക്കും വീശിയടിക്കുന്ന തിരയില്‍ പിടിച്ചുനില്‍ക്കാനായില്ല. ഇതോടെ കരയില്‍ നിന്നവര്‍ക്കും ഒന്നും ചെയ്യാനാവാത്ത അവസ്ഥയായി.

തുടര്‍ന്ന് കോസ്റ്റ് ഗാര്‍ഡെത്തി കയറും ലൈഫ് ട്യൂബും നല്‍കിയിട്ടും അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായില്ല. ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിന് ശേഷമാണ് ഇവരെ കരയ്ക്കെത്തിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത്.

A man recently fell from the promenade at Redcar into the water. Passers-by naturally rushed to help. However, they too found themselves in difficulty. All escaped with their lives. If you see someone else in trouble in the water, call 999 or 112 and ask for the Coastguard. pic.twitter.com/FLpc4GJYYj

— RNLI (@RNLI) April 4, 2018