ന്യൂ ഡൽഹി ; കേന്ദ്രപ്രതിരോധമന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്തു. ചൈനീസ് ഭാഷയിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ. പിന്നിൽ ചൈനീസ് ഹാക്കർമാരാണെന്നു സംശയം. ഹാക്കിങ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടെന്നും,നടപടി ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ

Ministry of Defence website hacked, Chinese characters appearing on the website home page. pic.twitter.com/VBzWXLC8EM

— ANI (@ANI) April 6, 2018

