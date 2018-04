മുംബൈ: കൃഷ്ണമൃഗത്തെ വേട്ടയാടിയ കേസില്‍ സല്‍മാന്‍ ഖാന് അഞ്ചു വര്‍ഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിച്ചതറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരയുന്ന കുഞ്ഞ് ആരാധികയുടെ വീഡിയോ ചർച്ചയാകുന്നു. സല്‍മാന്‍ ഖാനെ മോചിപ്പിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഇനി ഒന്നും കഴിക്കില്ലെന്നും, സ്‌കൂളില്‍ പോകില്ലെന്നും പറഞ്ഞാണ് പെൺകുട്ടിപൊട്ടി കരയുന്നത്. മറ്റു താരങ്ങളെ വെറുതെ വിട്ടില്ലേ, സല്‍മാന്‍ ഇത്ര ചെറിയ തെറ്റു ചെയ്തിട്ടും ഇത്ര വലിയ ശിക്ഷ നല്‍കണമോയെന്നാണ് അവളുടെ ചോദ്യം. സല്‍മാന്‍ ഖാന്റെ ഫാന്‍ ക്ലബിലെ അംഗമാണ് ഈ കുഞ്ഞു ആരാധിക.

വീഡിയോ കാണാം;

The Cute Little Girl Was Crrrying For #SalmanKhan bhai😭😭😭 When she see the news here tears ws nt stopping …not eating anything .alone saying ” SALMAN KHAN JAIL CHLA GAYA” 😭 … PLZ GOD Accpet here pray nd all of the childern pray 😔💕💕#WeSupportSalmankhan💕💕 pic.twitter.com/wL0uHdd7sc

