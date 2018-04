സൽമാൻ ഖാന് ജാമ്യം ലഭിച്ചതിൽ പ്രതികരണവുമായി പ്രമുഖർ

ന്യൂഡൽഹി: ബോളിവുഡ് തരാം സൽമാൻ ഖാന് ജാമ്യം ലഭിച്ചതിൽ പ്രതികരണയുമായി പ്രമുഖർ. കൃ​ഷ്ണ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ വേ​ട്ട​യാ​ടി കൊ​ന്ന കേ​സി​ല്‍ താരം ജയിലിലായത് സിനിമാലോകം ഏറെ ഞെട്ടലോടെയാണ് നോക്കിക്കണ്ടത്. താരത്തിൻറെ ആരാധകരും ഏറെ നിരാശയിലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം താരത്തിന് ജാമ്യം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെകിലും, ഹർജി ഇന്നത്തേയ്ക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് താരത്തിന്‌ ജാമ്യം ലഭിച്ചതോടെ നിരവധി പേരാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

തങ്ങളുടെ പ്രിയ താരത്തിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം പങ്കുവെക്കാൻ ആരുതന്നെ മറന്നില്ല.

1998 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ല്‍ കൃ​ഷ്ണ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ വേ​ട്ട​യാ​ടി കൊ​ന്നു​വെ​ന്ന കേ​സി​ല്‍ സ​ല്‍​മാ​ന്‍ ഖാ​ന് കോ​ട​തി അ​ഞ്ച് വ​ര്‍​ഷം ത​ട​വ് വി​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. കൂ​ട്ടു​പ്ര​തി​ക​ളാ​യ സെ​യ്ഫ് അ​ലി ഖാ​ന്‍, ത​ബു, നീ​ലം, സോ​ണാ​ലി ബി​ന്ദ്ര എ​ന്നീ ബോ​ളി​വു​ഡ് താ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​യാ​യ ദു​ഷ്യ​ന്ത് സിം​ഗ് എ​ന്ന​യാ​ളെ​യും സം​ശ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ത്തി​ല്‍ കോ​ട​തി കു​റ്റ​വി​മു​ക്ത​രാ​ക്കി. വം​ശ​നാ​ശ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍​പ്പെ​ടു​ന്ന കൃ​ഷ്ണ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ വേ​ട്ട​യാ​ടി കൊ​ന്നു​വെ​ന്ന കേ​സി​ല്‍ നാ​ലാം ത​വ​ണ​യാ​ണു സ​ല്‍​മാ​ന്‍ ജ​യി​ലി​ലാ​യ​ത്. 1998, 2006, 2007 വ​ര്‍​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 18 ദി​വ​സം സ​ല്‍​മാ​ന്‍ ഈ ​കേ​സി​ല്‍ ജ​യി​ല്‍​ശി​ക്ഷ അ​നു​ഭ​വി​ച്ചി​രു​ന്നു.

ये सबकी दुआओ का असर है जो सारी बुराइयाँ और ख़िलाफ़त बेअसर है। 100 अच्छाईयों में 1 बुराई सबको नज़र आती है। मगर ऊपर वाले की नज़र सीधी हो तो अच्छाई को राह मिल ही जाती है। Thanks for Supporting @BeingSalmanKhan #SalmanGetsBail #BlackBuckPoachingCase — Manveer Gurjar (@imanveergurjar) April 7, 2018

So happy for the bail of my dear brother @BeingSalmanKhan . Relieved. Come home. ‘JAI HO!’#SalmanKhan — Adnan Sami (@AdnanSamiLive) April 7, 2018

Shhh!! Tiger is back !! What a good human wants is only the blessings and that has worked for him. Dhan Dhana Dhan — Shilpa Shinde (@ShindeShilpaS) April 7, 2018

Thanx God 🙏🏽 देर हैं अंधेर नहीं।

Good deeds will always pay @BeingSalmanKhan a full justice finally. He has already been punished mentally for 20 years for his big mistakes n still waiting for justice. God bless u salman @beinghuman🙏🏽 — Subhash Ghai (@SubhashGhai1) April 7, 2018