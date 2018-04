എന്‍ജിനില്ലാതെ ട്രെയിന്‍ ഓടിയത് 10 കിലോമീറ്റര്‍. കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ അത്ഭുതം തോന്നുമെങ്കിലും ആര്‍ക്കും വിശ്വസിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ശനിയാഴ്ച രാത്രി 10 മണിക്ക് ഒഡീഷയിലെ തിത്ലഗര്‍ സ്റ്റേഷനില്‍ സംഭവിച്ചത്. അഹമ്മദാബാദ്-പൂരി എക്സ്പ്രസാണ് എന്‍ജിനില്ലാതെ 10 കിലോമീറ്റര്‍ ഓടിയത്. കോച്ചുകളിലെ സ്‌കിഡ് ബ്രേക്കുകള്‍ പ്രയോഗിക്കാന്‍ മറന്നു പോയതാണ് ട്രെയിന്‍ നീങ്ങാന്‍ കാരണമായത്.

അപകടം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട റെയില്‍വേ ജീവനക്കാര്‍ ട്രാക്കുകളില്‍ കല്ലുകള്‍ വച്ച് തടയാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും 10 കിലോമീറ്ററോളം ഓടിയാണ് ട്രെയിന്‍ നിന്നത്. അതേസമയം യാത്രികരെല്ലാം സുരക്ഷിതരാണെന്നും രണ്ട് റെയില്‍വേ ജീവനക്കാരെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തതായും ഉന്നത തല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടതായും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

#WATCH Coaches of Ahmedabad-Puri express rolling down towards Kesinga side near Titlagarh because skid-brakes were not applied #Odisha (07.04.18) pic.twitter.com/bS5LEiNuUR

— ANI (@ANI) April 8, 2018