സൈനിക വിമാനാപകടം ; മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു

അല്‍ജിയേഴ്സ്: അൽജീരിയയിൽ സൈനിക വിമാനം തകർന്ന് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 181 ആയി.ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് അപകടം നടന്നത്. മരിച്ചവരെല്ലാം സൈനികരും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമാണെന്നാണ് വിവരം. അപകടസ്ഥലത്തുനിന്ന് പുക ഉയരുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

അൽജീരിയൻ തലസ്ഥാനമായ അൽജിയേഴ്സിലെ ബൗഫാരിക് സൈനിക വിമാനത്താവളത്തിനു സമീപമാണ് സംഭവം. അൽജീരിയൻ വ്യോമസേനയുടെ താവളമാണിത്. ഇവിടെനിന്നും പറന്നുയർന്ന ഉടനെ വിമാനം സമീപത്തെ കൃഷിയിടത്തിൽ തകർന്നുവീഴുകയായിരുന്നെന്നാണ് സൂചന. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അൽജീരിയൻ ഭരണകൂടം അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അൽജീരിയൻ സൈനിക മേധാവി സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു.

