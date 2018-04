കെ.വി തോമസ് പുകഴ്ത്തിയ സംഭവം മോദിയെ അറിയിച്ച് കെ.വി.എസ് ഹരിദാസ്‌

തിരുവനന്തപുരം•കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കെ.വി തോമസ്‌ എം.പി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ പൊതുവേദിയില്‍ പുകഴ്ത്തിയ സംഭവം രേന്ദ്ര മോദിയെ ജന്മഭൂമി മുന്‍ എഡിറ്ററും മുതിര്‍ന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനുമായ കെ.വി.എസ് ഹരിദാസ്‌.

ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് കെ.വി തോമസിന്റെ പ്രസ്താവന പ്രധാനമന്ത്രിയുമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസുമായും കെ.വി.എസ് പങ്കുവച്ചത്. പ്രൊഫസർ കെവി തോമസ്, കോൺഗ്രസ് എംപി മോദിയെ പുകഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കേരള മാനേജ്‌മെന്റ് അസോസിയേഷന്റെ ഒരു പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കവെ ആയിരുന്നു ഇത്. മോദി കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആശയവിനിമയ ശേഷി അപാരമാണെന്നും ‘ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകനാണെന്നും’ കെവി തോമസ് പറഞ്ഞു. ഇത്തരം പുകഴ്ത്തലുകൾ രാഷ്ട്രീയപരമായി വളരെ സുപ്രധാനമാണ്’- ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഹരിദാസിന്റെ ട്വീറ്റ്

Prof KV Thomas, Congress MP showered praise on @narendramodi. He was speaking at a function of KMA. He said Modi is an able administrator; PM’s communication skill was extra ordinary & “am an admirer of him”. This kind of a praise is something important, politically. @PMOIndia pic.twitter.com/WQD7rx6zeF

— KVS HARIDAS (@keveeyes) April 14, 2018