പരിപാടിയ്ക്കിടെ ഗായകനു മേല്‍ “നോട്ടുമഴ”: വേദി നിറയെ നോട്ടുകെട്ടുകള്‍ (വീഡിയോ)

വേദിയില്‍ പരിപാടിയവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗായകന്‍. സംഗീതം ആസ്വാദകമനസില്‍ പെയ്തിറങ്ങിയപ്പോള്‍ ഗായകനു ലഭിച്ചത് അസ്സല്‍ നോട്ടുമഴ. നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം ഹാര്‍മോണിയവും ചുറ്റുമുള്ള വേദിയും നോട്ടുമഴയില്‍ മുങ്ങിയിരുന്നു. നിറകയ്യടിയോടെയാണ് നോട്ടുമഴയെ കാണികള്‍ വരവേറ്റത്. “നോട്ടു മഴ” വീഡിയോ നെറ്റില്‍ കണ്ടത് ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകള്‍.

#WATCH: People shower wads of notes on Gujarati singer Kirtidan Gadhvi during an event in Navsari’s Chikhli (14.04.2018) #Gujarat pic.twitter.com/3XyDUtJgYW

— ANI (@ANI) April 15, 2018