ന്യൂഡൽഹി: അമ്പത് കോടി ജനങ്ങള്‍ക്ക് ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന ആയുഷ്മാന്‍ ഭാരത് പദ്ധതി ഛത്തീസ്‌ഗഡിലെ ബിജാപ്പൂരിൽ പ്രധാനമന്തി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തു. പദ്ധതിയുടെ ഉദ്‌ഘാടന ചടങ്ങിനിടെ വേദിയിൽ പ്രായമായ സ്ത്രീയുടെ കാലിൽ ചെരിപ്പിടാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേദ്ര മോദി സഹായിച്ചു. സമൂഹത്തിന്റെ താഴെ തട്ടിലുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ചടങ്ങിലായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തി.

ഒരു കുടുംബത്തിന് പ്രതിവര്‍ഷം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതി രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്ന പത്ത് കോടി കുടുംബങ്ങളിലെ അമ്പത് കോടി ജനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്.

