വാ​ഷിം​ഗ്ട​ണ്‍: പറക്കുന്നതിനിടെ എ​ന്‍​ജി​നി​ല്‍ നിന്ന് പുകയുയർന്നതിനെ തുടർന്ന് വിമാനം അടിയന്തരമായി നിലത്തിറക്കി. യു​എ​സി​ല്‍ നി​ന്ന് ല​ണ്ട​നി​ലേ​ക്ക് പ​റ​ന്നു​യ​ര്‍​ന്ന ഡെ​ല്‍​റ്റ എ​യ​ര്‍​ലൈ​ന്‍​സ് വി​മാ​നമാണ് എ​ന്‍​ജി​നി​ല്‍ നിന്ന് പു​കയുയാർന്നത് ക​ണ്ടെ​തി​നെ​ത്തു​ട​ര്‍​ന്ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി നി​ല​ത്തി​റ​ക്കിയത് . അ​റ്റ്ലാ​ന്‍റ​യി​ലെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലാണ് വിമാനം ഇ​റ​ക്കി​യ​ത്. യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ സു​ര​ക്ഷി​ത​രാ​യി പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ച്ചു. യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍​ക്ക് ആ​ര്‍​ക്കും പ​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും വി​മാ​നം പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ തി​രി​ച്ചി​റ​ക്കാ​നാ​യെ​ന്നും ഡെ​ല്‍​റ്റ എ​യ​ര്‍​ലൈ​ന്‍​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

A small fire occurred 20-30 after take off on @Delta 30 from Atlanta to London…here is some of the smoke that came from that engine @FOX5Atlanta pic.twitter.com/HlEJrlyU65

— Aiun Nettles (@AiunFox5) April 18, 2018