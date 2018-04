ദുബായ് വിമാനത്താവളം വഴി പോകുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ദുബായ്•ദുബായില്‍ നിന്നും ദുബായ് വിമാനത്താവളം വഴി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നവര്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ദുബായ് അന്തരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള അധികൃതര്‍.

റോഡ്‌ പണികള്‍ നടക്കുന്നതിനാല്‍ ഡി.എക്സ്.ബി വഴി പോകുന്ന യാത്രക്കാര്‍ നേരത്തെ ഇറങ്ങണമെന്ന് ദുബായ് എയര്‍പോര്‍ട്ട്സ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ഏപ്രില്‍ 19 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 11 മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ 20 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 7 മണിവരെ എയര്‍പോര്‍ട്ട്‌ റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തും ഗതാഗത തടസം ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അധികൃതര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

Dubai Airports advises customers travelling to DXB this weekend to allow extra time to reach the airport due to scheduled road works. Traffic delays on Airport Road in both directions may occur between the hours of 11:00 on Thursday, April 19 and 07:00 on Friday, April 20.

