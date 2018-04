തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്നുകാരനായ തന്റെ ആരാധകനെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കണ്ട് ഞെട്ടിത്തരിച്ച് സേവാഗ്

ചണ്ഡിഗഡ്: ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റില്‍ വളരെയേറെ ആരാധകരുള്ള താരമാണ് വീരേന്ദ്രര്‍ സേവാഗ്. എന്നാൽ തനിക്ക് 93 കാരനായ ഒരു ആരാധകനുള്ള വിവരമറിഞ്ഞ് അമ്പരന്നിരിക്കുകയാണ് സേവാഗ്. ഓംപ്രകാശ് എന്ന 93 കാരനാണ് ഐപിഎല്ലില്‍ പഞ്ചാബ് കിങ്‌സ് ഉപദേശകനായ വീരേന്ദ്രര്‍ സേവാഗിനെ കാണാനായി എത്തിയത്. പട്യാലയില്‍ നിന്ന് ചണ്ഡിഗഡ് വരെ യാത്ര ചെയ്താണ് ഇയാൾ എത്തിയത്.

ഓം പ്രകാശിനെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് സ്വീകരിച്ച വീരു കാലില്‍ തൊട്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങുകയും, ഇരുവരും ഒപ്പം നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും ചെയ്തു. സേവാഗ് തന്നെയാണ് തന്റെ ആരാധകനെ കണ്ട സന്തോഷം ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്. 93 കാരനായ ആരാധകനെ കണ്ട് സേവാഗിനോടൊപ്പം തന്നെ കിങ്‌സ് ഇലവന്‍ പഞ്ചാബും അത്ഭുതത്തിലാണ്.

Felt extremely touched on meeting Om Prakash ji, who is 93 years old and came from Patiala to meet me in Chandigarh and expressed his love for me. Dada ko Pranam. pic.twitter.com/8AHHqNl753

