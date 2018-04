ഉദയ്പൂര്‍: നാടിനെ നടുക്കി ഒരു കവര്‍ച്ച. വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു എടിഎമ്മില്‍ നിന്നും കവര്‍ന്നത് 18.65 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഗ്യാസ് കട്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ച് മെഷീന്‍ തകര്‍ത്താണ് മോഷണം നടത്തിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരാള്‍ പണം എടുക്കാന്‍ എടിഎമ്മില്‍ എത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്.

Also Read : സ്പോണ്‍സറുടെ വീട്ടില്‍ നിന്നും കവര്‍ച്ച നടത്തി പ്രവാസി യുവതി മുങ്ങി: സംഭവം ഇങ്ങനെ

രാജാസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പൂരിലെ ദാബോകിലെ എടിഎമ്മില്‍നിന്നുമാണ് 18.65 ലക്ഷം രൂപ കവര്‍ന്നത്. ദാബോക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനു 100 മീറ്റര്‍ മാത്രം അകലെയുള്ള എടിഎമ്മില്‍നിന്നാണ് കവര്‍ച്ച നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അഞ്ചു പേരാണ് കവര്‍ച്ച നടത്തിയതെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം.

#Rajasthan: Rs. 18.65 lakh robbed from an SBI ATM in Dabok, Udaipur. Case has been registered & police has launched a search operation to identify the culprits.

— ANI (@ANI) April 21, 2018