നടുറോഡിൽ പെൺകുട്ടിയെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവാക്കൾ പിടിയിൽ

ശ്രീ​ന​ഗ​ര്‍: നടുറോഡിൽ പെൺകുട്ടിയെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മൂന്ന് യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ. ജ​മ്മു​കശ്മീരിലെ ഡോ​ഡ​യി​ലാണ് സംഭവം. സ്കൂ​ട്ട​റി​ല്‍ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച പെ​ണ്‍​കു​ട്ടി​യെ വ​ലി​ച്ചു​താ​ഴെ​യി​ടാ​ന്‍ ശ്ര​മിക്കുകയായിരുന്നു. ഉ​മ​ര്‍ ഫ​റൂ​ഖ് (19), അ​സ്ഹ​ര്‍ വാ​ണി (18), ന​യിം ഇ​ക്ബാ​ല്‍ (19) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

ഫ​റൂ​ഖും അ​സ്ഹ​ര്‍ വാ​ണി​യും ന​യിം ഇ​ക്ബാ​ലും ഒ​രു ബൈ​ക്കി​ല്‍ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ത്തി. പി​ന്നാ​ലെ സ്കൂ​ട്ട​റി​ല്‍ എ​ത്തു​ന്ന പെ​ണ്‍​കു​ട്ടി​യെ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കാ​ന്‍ ഫ​റൂ​ഖ് ബൈ​ക്കി​ല്‍​നി​ന്ന് റോ​ഡി​ലി​റ​ങ്ങി​നി​ന്നു. ഈ ​സ​മ​യം ഇ​തു​വ​ഴി സ്കൂ​ട്ട​റി​ല്‍ എ​ത്തി​യ പെ​ണ്‍​കു​ട്ടി​യെ ഫ​റൂ​ഖ് വ​ലി​ച്ചി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ്കൂ​ട്ട​ര്‍ ത​ട്ടി​യ​തി​നെ തു​ട​ര്‍​ന്ന് ഫ​റൂ​ഖും വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് പെ​ണ്‍​കു​ട്ടി​യും വീ​ണു.

ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ സി​സി​ടി​വി ദൃ​ശ്യം സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ക​യും വൈ​റ​ലാ​കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് യു​വാ​ക്ക​ള്‍ കു​ടു​ങ്ങി​യ​ത്. പെൺകുട്ടി സ്കൂളിൽനിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴായിരുന്നു ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.

#WATCH Doda: Man, along with his 2 accomplices, tried to stop a girl’s two-wheeler, in an attempt to molest her. Girl lost control of her vehicle & fell down. Accused men have been nabbed by Police. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/J7R7FYK0nn

