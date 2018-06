ഗോവധം; യു.പിയില്‍ 45കാരനെ ആൾക്കൂട്ടം തല്ലിക്കൊന്നു; ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

ലക്‌നൗ: ഗോവധം ആരോപിച്ച്‌ യു.പിയില്‍ 45കാരനെ ആൾക്കൂട്ടം തല്ലിക്കൊന്നു. ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് 70 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ ഹാപൂരിലെ പിലഖുവുവില്‍ തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. സംഭവത്തിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു. കാസിം, 65 കാരനായ സമായുദ്ധീന്‍ എന്നിവരാണ് നാട്ടുകാർ മർദ്ദിച്ചത്. രണ്ട് പേരെയും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും കാസിം ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചു.

