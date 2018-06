എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങള്‍ വൈകി : ബുദ്ധിമുട്ടിലായി യാത്രക്കാര്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി: എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങള്‍ വൈകി. നിരവധി യാത്രക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടിലായി. എയര്‍ഇന്ത്യയുടെ ഇന്റനെറ്റ് സെര്‍വര്‍ തകരാറിലായതോടെയാണ് ഡല്‍ഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് എല്ലാ ആഭ്യന്തര- അന്തര്‍ദ്ദേശീയ വിമാനങ്ങളും വൈകിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്നും നിരവധി യാത്രക്കാർ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Services of Air India flights resume at Indira Gandhi International Airport in #Delhi, flights were delayed after system failure of Air India server. pic.twitter.com/Gage8pymNw

— ANI (@ANI) June 23, 2018