അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ ആദ്യ ഗോളുമായി സെർബിയ മുന്നിൽ

ക്രാലിനിന്‍ഗ്രാഡ് : ഗ്രൂപ്പ് ഇ മത്സരത്തിൽ അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ സ്വിറ്റ്സര്‍ലാന്റിനെതിരെ ആദ്യ ഗോളുമായി സെർബിയ മുന്നിൽ. അലക്സാണ്ടർ മിട്രോവിക് ആണ് ഹെഡ്ഡറിലൂടെ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്. കൂടാതെ ഈ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ മൂന്നാമത്തെ ഗോളാണിത് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട്.

ആദ്യ മല്‍സരത്തില്‍ കോസ്റ്ററിക്കയെ തോല്‍പ്പിച്ച സെര്‍ബിയയും ബ്രസീലിനെ സമനിലയില്‍ കുരുക്കിയ സ്വിറ്റ്സര്‍ലാന്റനും പ്രീക്വാര്‍ട്ടറിലെത്താന്‍ ഈ മത്സരത്തിലെ വിജയം അനിവാര്യമാണ്.

MITRO’S ON 🔥#SRB take an early lead with a header from Mitrovic! #SRBSUI 1-0 pic.twitter.com/x6aJgWQrAj

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 22, 2018