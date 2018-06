ന്യൂ​ഡ​ല്‍​ഹി: ഡല്‍ഹി​യെ ഹരിയാനയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മുന്ദ്​ക-​ബ​ഹാ​ദു​ര്‍​ഗ​ഡ് മെ​ട്രോയുടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നിർവഹിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഡ​ല്‍​ഹി മെ​ട്രോ​യു​ടെ ഗ്രീ​ന്‍ ലൈ​നിൽ 11 കിലോമീറ്റര്‍ നീളമുള്ള മു​ണ്ട്ക-​ബ​ഹ​ദൂ​ര്‍​ഗ​ഡ് കോ​റി​ഡോ​ര്‍ വീ​ഡി​യോ കോ​ണ്‍​ഫ​റ​ന്‍​സി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് മോദി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് സ​മ​ര്‍​പ്പി​ച്ചത്.

ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ശേഷം ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലേ​യും ഡ​ല്‍​ഹി​യി​ലേ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ മോ​ദി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. സു​ഗ​മ​മാ​യ യാ​ത്ര സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ് സ​ര്‍​ക്കാ​രി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ നി​ര​വ​ധി പേ​ര്‍​ക്ക് തൊ​ഴി​ല്‍ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ന്ദ്ര ന​ഗ​ര വി​ക​സ​ന​മ​ന്ത്രി ഹ​ര്‍​ദീ​പ് സിം​ഗ് പു​രി, ഹ​രി​യാ​ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മ​നോ​ഹ​ര്‍ ലാ​ല്‍ ഖ​ട്ട​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രും ബ​ഹ​ദൂ​ര്‍​ഗ​ഡി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

Bahadurgarh is witnessing tremendous economic growth, there are several educational centres there, students from there even travel to Delhi. The Metro will bring convenience to this part, which is considered the gateway to Haryana: PM @narendramodi https://t.co/JRsdKQ1BxJ

— PMO India (@PMOIndia) June 24, 2018