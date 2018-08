ദുബായ് : ഇന്റർനെറ്റിൽ സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമുകള്‍ കളിക്കുന്നവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ദുബായ് പൊലീസ്. മിക്ക ഗെയിമുകളും ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വകാര്യതയെ ഹനിക്കുന്നവയാണ്. വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ചാണ് ഇത്തരം ഗെയിമുകള്‍ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നത്. ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയോ വേറെ ആര്‍ക്കെങ്കിലും കൈമാറുകയോ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നും ട്വിറ്ററില്‍ വീഡിയോ സഹിതം പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്ത മുന്നറിയിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

Most “Free” online games make profit through collecting and exploiting personal information thus violating your privacy, so be careful and spread awareness among your family members.#YourSecurityOurHappiness #SmartSecureTogether#DubaiPolice #DPAwareness pic.twitter.com/zh3DmVJPqw

— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) August 25, 2018