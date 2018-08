ഐ.എസ്.എൽ 2018: ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മത്സരക്രമം പ്രഖ്യാപിച്ചു

മുംബൈ: ഐഎസ്എൽ ഈ സീസണിലേക്കുള്ള മത്സരക്രമം പ്രഖ്യാപിച്ചു. സെപ്തംബർ 29ന് കൊൽക്കത്തയ്‌ക്കെതിരെ അവരുടെ തട്ടകത്തിൽ വെച്ചാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ മത്സരം. കേരളം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആദ്യ ഹോം മത്സരത്തിൽ ഒക്ടോബര്‍ 5ന് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിക്കെതിരെയാണ്.

കേരളം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മത്സരക്രമം ചുവടെ:

ഹോം മത്സരങ്ങൾ

1 ഒക്ടോബർ 5 vs മുംബൈ സിറ്റി

2 ഒക്ടോബർ 20 vs ഡൽഹി ഡൈനാമോസ്

3 നവംബർ 5 vs ബെംഗളൂരു എഫ് സി

4 നവംബർ 11 vs എഫ് സി ഗോവ

5 ഡിസംബർ 4 vs ജംഷഡ്‌പൂർ എഫ് സി

6 ഡിസംബർ 7 vs എഫ് സി പുണെ സിറ്റി

എവേ മത്സരങ്ങൾ

1 സെപ്റ്റംബർ 29 vs അത്‌ലറ്റികോ ഡി കൊൽക്കത്ത

2 ഒക്ടോബർ 29 vs ജംഷഡ്‌പൂർ എഫ് സി

3 നവംബർ 2 vs എഫ് സി പുണെ സിറ്റി

4 നവംബർ 23 vs നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ്

5 നവംബർ 29 vs ചെന്നൈയിൻ എഫ് സി

6 ഡിസംബർ 16 vs മുംബൈ സിറ്റി