കറാച്ചി: ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോഹ്ലി പാക് ആരാധകന് നല്‍കിയ സമ്മാനമാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചാവിഷയമാകുന്നത്. പാകിസ്ഥാനിലെ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ സെയ്യിദ് യഹ്‌യാ ഹുസൈനിക്കാണ് ഇന്ത്യ പരിശീലന സമയത്തിടുന്ന ജഴ്‌സി കോഹ്ലി അയച്ചുകൊടുത്തത്. താരത്തിന് നന്ദി അറിയിച്ച് ഈ ജഴ്‌സിയുടെ ചിത്രം സയ്യിദ് ഹുസൈനി തന്നെയാണ് ട്വീറ്റ് ചെയ്‌തത്‌. ഈ സമ്മാനം അയച്ചുതന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി.നിങ്ങള്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും പ്രചോദനമാണ്. അതിര്‍ത്തികള്‍ക്കപ്പുറം നിങ്ങള്‍ ആദരിക്കപ്പെടുകയും സ്‌നേഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് സെയ്യിദ് ട്വിറ്ററിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

Read also: വിരാട് കോഹ്ലി കള്ളം പറയുന്നെന്ന ആരോപണവുമായി ജെയിംസ് ആന്‍ഡേഴ്‌സണ്‍

Thank you very much @imVkohli for sending me this. You are a great source of inspiration. An icon equally loved and admired across the border! pic.twitter.com/LSCEWWdcxB

— Syed Yahya Hussaini (@SYahyaHussaini) August 24, 2018