ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് 2018: സിന്ധുവിന് വെള്ളി

ആദ്യ ഗെയിമിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ തായ് ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തിയിരുന്നു. ഒന്നാം നമ്പർ താരത്തിന് മുന്നിൽ പിടിച്ച് നില്‍ക്കാന്‍ സിന്ധുവിന് സാധിച്ചില്ല. 21-13 എന്ന സ്‌കോറിൽ തായ് ആദ്യ ഗെയിം സ്വന്തമാക്കി.

രണ്ടാം ഗെയിമില്‍ ആദ്യ ഗെയിമിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തുവെങ്കിലും തായി സു യിംഗിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സിന്ധുവിന് കഴിഞ്ഞില്ല. സ്കോർ 21-16.

ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് വനിതാ ബാഡ്മിന്റണില്‍ മെഡൽ നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ താരമാണ് സിന്ധു. ഇന്നലെ നടന്ന സെമിയിൽ സൈന നെഹ്‌വാള്‍ വെങ്കലം നേടിയിരുന്നു.

Breaking News: P.V Sindhu goes down to World No.1 Tai Tzu Ying 13-21, 16-21 in Final

Silver for India; 44th medal overall

Proud of your effort Sindhu

