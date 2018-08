ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം വിരാട് കോഹ്ലി; രണ്ട് വയസുകാരന്റെ രസകരമായ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോഹ്‌ലിക്ക് ലോകമെമ്പാടും ആരാധകരുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് വയസുള്ള ഒരു ആരാധകന്റെ രസകരമായ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത്. കുഞ്ഞിനോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അവന് ഒരു ഉത്തരം മാത്രമേ പറയാനുള്ളു. ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്രിക്കറ്റർ, ഭക്ഷണം, നിറം എന്നിവയ്‌ക്കെല്ലാം വിരാട് കോഹ്ലി എന്നാണ് ഈ കുഞ്ഞ് മിടുക്കന്റെ മറുപടി. ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോള്‍ ട്വിറ്ററില്‍ തരംഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

വീഡിയോ കാണാം;

Your Fan in U.S., he is just 28 months @imVkohli #ViratKohlifan pic.twitter.com/JisiiGpNfx

— Deepika Salgia (@1823Deepu) August 26, 2018